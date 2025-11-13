Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, çabalarının, adada ve bölgede sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesine ve tüm tarafların kazanacağı, kimsenin kaybetmeyeceği adil ve kalıcı bir sonuca ulaşılmasına yönelik olduğunu vurguladı.

Erhürman, Kıbrıs'ta iki eşit kurucu ortaktan biri olan Kıbrıs Türk halkının statüsünün tartışmaya, müzakereye, pazarlığa açık olmadığına işaret ederek, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs adasının tamamında egemenlik hakkı olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da işaret ettiği üzere Doğu Akdeniz’de çözümün yolunun diyalog ve müzakere olduğunu söyleyen Erhürman, bu kapsamda Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye’yi dışlayan hiçbir formülün kalıcı bir çözüme hizmet etmeyeceğini dile getirdi.

Erhürman, kapsamlı çözüme yönelik bir müzakere masasında yer alacaklarını, koşulların sağlanmaması durumunda ise adadaki iki halkın günlük hayatlarını kolaylaştırmaya, güvenin tesis edilmesine, kazan kazan ilkesi çerçevesinde ilerideki çözüme katkıda bulunacak biçimde iş birliklerinin ve çözümlerin üretilmesine yönelik görüşme masasında yer alacaklarını belirtti.

İlk resmi ziyareti için Ankara’da bulunan Cumhurbaşkanı Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ortak basın toplantısı düzenledi.

- “Görevim süresince Türkiye Cumhuriyeti ile sarsılmaz kardeşlik bağlarını, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da iyi bir seviyeye taşımaya önem vereceğim”

Cumhurbaşkanı Erhürman, burada yaptığı açıklamada, nazik davetleri ve misafirperverlikleri için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

Vefatının yıl dönümü nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anan Erhürman, 11 Kasım’da yaşanan uçak kazasında kaybedilen şehitlere Allah'tan rahmet, yaslı ailelere Kıbrıs Türk halkı adına başsağlığı diledi.

Erhürman, iki devlet arasındaki ilişkilerin kıyaslanamayacak kadar özel olduğunu vurgulayarak, KKTC’nin tüm cumhurbaşkanlarının Kıbrıs sorunu ve dış politikayla ilgili konulardaki görevlerini Türkiye Cumhuriyeti'yle yaptığı istişare içinde yürüttüğünü hatırlattı; “Bu elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı olarak benim dönemimde de böyle olacaktır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, görev süresince Türkiye Cumhuriyeti ile sarsılmaz kardeşlik bağlarını, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da iyi bir seviyeye taşımaya; ülkeyi, Kıbrıs Türk halkını Türkiye kamuoyunda daha da bilinir, daha da tanınır kılmaya yönelik çalışmalara önem vereceğini kaydetti.

- “Türkiye Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin tüm çalışmalarda dün olduğu gibi bugün de en önemli aktörlerin başında”

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs'ın tamamına ilişkin yetki ve görevleri olan üç garantör ülkeden biri olduğuna dikkat çeken Erhürman, özellikle Kıbrıs'ın güneyinde ve bölgede silahlanmanın günden güne arttığı koşullarda Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin tüm çalışmalarda dün olduğu gibi bugün de en önemli aktörlerin başında geldiğini belirtti.

Kıbrıs'ta iki eşit kurucu ortaktan biri olan Kıbrıs Türk halkının statüsünün tartışmaya, müzakereye, pazarlığa açık olmadığına vurgu yapan Erhürman, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkı bu statüsü gereği Kıbrıs adasının tamamında egemenlik haklarına sahiptir. Kıbrıs adasının tamamını ve adada yaşayan herkesi ilgilendiren güvenlik, enerji, hidrokarbonlar, deniz yetki alanları ve ticaret yolları gibi konularda Kıbrıs Türk halkının iradesinin Kıbrıs Rum liderliği ya da uluslararası toplum tarafından yok sayılması, benim halkımın görmezden gelinmesi mümkün değildir.”

Erhürman, Kıbrıs'ta özellikle 2004'te ve 2017'de bütün dünyanın açık biçimde gördüğü, gerek Kıbrıslı Türklerin gerekse Türkiye'nin ortaya koyduğu tartışmasız çözüm iradesine karşın on yıllardır çözülemeyen bir sorun olduğunu söyledi; bu durumun bölgede kalıcı istikrar ve barış arayışlarını da olumsuz etkilediğinin altını çizdi.

“Bizim çabamız adada ve bölgede sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesine ve tüm tarafların kazanacağı, kimsenin kaybetmeyeceği adil ve kalıcı bir sonuca ulaşılmasına yöneliktir.” diyen Cumhurbaşkanı Erhürman, Atatürk'ün ortaya koyduğu “yurtta barış, dünyada barış” ilkesinden hareketle taraflara çabalarını bu noktaya yoğunlaştırması çağrısında bulundu.

- “Doğu Akdeniz’de çözüm yolu diyalog ve müzakere”

Erhürman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da işaret ettiği üzere, Doğu Akdeniz'de çözümün yolunun diyalog ve müzakere olduğunu kaydederek, Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini yok sayan, görmezden gelen, dışlayan hiçbir formülün bu bölgede uygulanabilir olmayacağını ve bölgede gerçek ve kalıcı bir çözüme hizmet etmeyeceğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının kimsenin hakkında gözü olmadığını ancak çok zorlu bir varoluş mücadelesini onurla vermiş bu halk olarak kimsenin hakkını yemesine izin vermeyeceğini kaydeden Erhürman, şunları söyledi:

“Bu noktada adada ortak yetki alanları olan, yukarıda sayılan konularda Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarının ihlal edilmesine, bu halkın yok sayılmasına, görmezden gelinmesine tahammülümüzün olmadığını bütün dünyaya bir kez daha buradan ilan etmek istiyorum.”

Erhürman, her zaman çözüm iradesine sahip olan ve hiçbir zaman masadan kaçmamış olan Kıbrıs Türk halkının müzakere olsun diye müzakere değil, çözüm olsun diye müzakere etmek niyetinde olduğunu yineleyerek, bugüne kadar sonuca ulaştırmadığı görülen yöntemlerden ve başarısızlıkla sonuçlanmış deneyimlerden ders çıkarılmasının önemine dikkat çekti.

Erhürman, şöyle devam etti:

Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesini hiç kimse, siyasi eşitliğin pazarlık ya da al-ver konusu yapıldığı, zaman sınırlamasından yoksun, on yıllardır üzerinde defalarca yakınlaşma sağlanan konuların yeniden tartışmaya açıldığı, sonuç odaklı olmayan ve Kıbrıs Türk liderliğinin bir kez daha son dakikada masayı devirmesi halinde statükoya geri dönülmeyeceğinin baştan güvence altına alınmadığı bir yöntemle masaya oturmaya yönelik bir irade olarak algılamamalıdır.

Defalarca yürümüş olmasına karşın hiçbir yere varmadığı görülen bir yolu, bir kez daha belki bu defa bir yere varır naifliğiyle yürümemizi kimse bizden beklememelidir.”

Erhürman, ortaya koydukları bu şartların, “masa kurulmasın diye ileri sürdükleri ön şartlar değil, çözüm iradesine sahip bir halkın bunca yıllık deneyimden sonra ortaya koyduğu çözüm metodolojisinin unsurları” olduğunu vurguladı.

Kapsamlı çözüme yönelik, çözüm odaklı bir müzakere masası varsa Kıbrıs Türk halkının orada olacağını kaydeden Erhürman, ancak o masanın kurulmadığı durumlarda da adadaki iki halkın günlük hayatlarını kolaylaştırmaya, güvenin tesis edilmesine, kazan kazan ilkesi çerçevesinde ilerideki çözüme katkıda bulunacak biçimde iş birliklerinin ve çözümlerin üretilmesine yönelik görüşme masasında yer alacaklarını belirtti.

Masa dışında da bir dünya olduğuna işaret eden ve bu kapsamda halkının tüm halklar gibi dünyayla buluşma hakkına sahip olduğunu ifade eden Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti'nin açılmasına yardımcı olacağı diplomatik olanaklardan da faydalanarak, erişilebilinen her yerde, her platformda ve görüşmede halkın hak ve çıkarlarını savunacaklarını dile getirdi.

Erhürman, çözüm iradesine sahip olduğu defalarca kanıtlamış Kıbrıslı Türklerin çözümsüzlüğün bedelini ödemeye mahkum edilmesini adil bulmalarını kimsenin istememesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Adada bizim irademize karşı çözüme ulaşılamadı diye gençlerimizin uluslararası spor müsabakalarında yer alamamasının, bilim insanlarımızın, sanat insanlarımızın, iş insanlarımızın dünyayla buluşmakta sınırlamalarla karşılaşmasının, ekonomimizin gelişmesinin önüne sürekli engeller çıkarılmasının, çocuklarımızın arasında annelerinin, babalarının veya kendilerinin doğum yerine bakarak ayrımcılık yapılmasını, kader diye kabullenmemizi kimse bizden beklemesin.

Kıbrıs Türk halkı soğuk kanlıdır, sabırlıdır ama aynı zamanda kararlıdır. Bu halk en zor koşullarda vardı, bugün vardır, yarın da var olacaktır. Kimse bizi görmezden gelemeyecek, yok sayamayacaktır. Dünyayla buluşmamızı kimse engelleyemeyecektir. Bu zorlu mücadelemizde Türkiye Cumhuriyeti'nin dün olduğu gibi bugün de her koşulda yanımızda olduğunu, sarsılmaz kardeşlik bağlarımız çerçevesinde gelecekte de kayıtsız şartsız yanımızda olacağını bilmek bizim en büyük güvencemizdir.”

Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kıbrıs Türk halkının tam bir demokratik olgunlukla gerçekleştirdiği seçimlerden sonra ilettiği kutlama mesajlarından, nazik davetleri ve bugünkü misafirperverlikleri için tekrardan kendisi ve eşi adına teşekkürlerini iletti; Kıbrıs Türk halkının selamlarını iletti.

Görüşmenin ardından Erhürman ve heyeti KKTC’ye dönmek üzere havalimanına hareket etti.

Erhürman, Türkiye dönüşü saat 19.15'te Ercan Havalimanı'nda basın açıklaması gerçekleştirecek.