Ercan Havaalanı işletmecisi T&T Havaalanı İşletmeciliği Ltd. şirketi, elektrik faturalarının düzenli olarak ödendiğini, hafta başında, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) 20 Milyon 300 bin TL’lik ödeme yapıldığını bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun, Ercan için yeni elektrik tarifesi belirlemesinden sonra Ercan’ın hizmete girdiği 2023 yılı Temmuz ayı ile 2024 yılı Temmuz ayı arasındaki döneme ait elektrik bedellerinin de taksitli olarak ödenmeye başlandığı ifade edildi.

“T&T’nin bu döneme ait tarife farklılığı nedeniyle Kıb-Tek’ten 70 milyon TL alacağı bulunduğu” belirtilen açıklamada, “Bu alacak nedeniyle taksitler ‘itirazı kayıt’ düşülerek ödeniyor” denildi.

-Ercan’ın aylık elektrik faturası 20 Milyon TL

Ercan’ın, aylık elektrik faturasının 20 milyon TL dolaylarında seyrettiği ifade edilen açıklamada, “hafta başında yapılan ödemenin olağan bir ödeme olduğu ve işletmenin Kıb-Tek’e herhangi bir borcu olmadığı” belirtildi.

“Ödeme sorunlarının aşılmış olmasına karşın Ercan Havaalanı’ndaki orta gerilim şebekesi ile ilgili sorunların devam ettiği” kaydedilen açıklamada, “Kıb-Tek’in, orta gerilim şebekesini işletmeye devretme konusunda sıkıntılar yaşadığı” ifade edildi.

Açıklamada, orta gerilim hatlarının havaalanı işletmesine devredilmesiyle birlikte Kıb-Tek’in bazı maliyetlerden kurtulacağı buna karşılık işletmenin muhtemel arızalara daha etkili bir şekilde müdahale etme olanağına kavuşacağı belirtildi.

-Özçelik

T&T Havaalanı İşletmeciliği Ltd. Genel Müdürü Serhat Özçelik, alanın zamanından önce devreye alınmasından kaynaklanan sıkıntıların süratle giderilmekte olduğunu ve yakın bir gelecekte işletmenin çok daha iyi hizmet vererek, kalitesini yükselteceğini kaydetti.

Özçelik, “Bunun için devlet kurumlarının ve basının da bize yardımcı olmasını ve sorunların kaynağının doğru saptanarak, bu sorunların nedenlerinin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Biz bu yönde çalışıyoruz. Kamu kurumlarımız ile tam bir iş birliği içindeyiz” ifadelerini kullandı.