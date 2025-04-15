T&T Havalimanı İşletmeciliği, Ercan Devlet Havalimanı İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi gereği, bugün 2025 yılı 1’nci dönem (Ocak- Şubat- Mart) 3 aylık KDV dahil ciro payı olarak, Maliye Bakanlığı’na 227 milyon 196 bin 24 TL’lik ödeme yaptığını açıkladı.

T&T İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Limited Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı yazılı açıklamasında, KKTC Devleti ve maliyesine yükümlülükleri olan ciro ödemelerini kesintisiz olarak ödenmeye devam ettiklerini ifade ederek, Ercan Havalimanı’nın modern yapısıyla Kıbrıs Türk halkına yaraşır şekilde yolculara en iyi hizmeti vermeye devam edeceğini kaydetti.

Taşyapı’nın Kıbrıs Türk halkına modern, çağdaş, doğa dostu ve yolcu konforunu ön plana çıkaran yolcu sayısına göre kapasitesi artırılabilecek ileriye dönük bir havalimanı kazandırdığını kaydeden Turanlı, hacim açısından Ercan Havalimanı’nın Kıbrıs’ın en büyük havalimanı olduğuna da dikkat çekti.

Yeni Havalimanı’nın açılmasıyla yolcu ve uçak trafiğinin de arttığını kaydeden Turanlı, havalimanından elde edilen gelirin önemli bir kısmının ciro payı olarak KDV’siyle birlikte üç ayda bir yılda dört kez devlete ödendiğini ve kamu maliyesi ile ekonomiye büyük katkı sağladığını belirtti.