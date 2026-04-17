ABD ve İran heyetleri, 8 Nisan 01:30 sularında varılan iki haftalık ateşkesten sonra 11 Nisan’da Pakistan’ın başkenti İslamabad’da doğrudan görüşmüş fakat Hürmüz Boğazı konusunda anlaşamamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ‘Trump’ın talimatıyla’ 13 Nisan’da İran limanlarına giren veya çıkan tüm gemilere abluka başlatmıştı. Boğazdan İran dışındaki limanlara giden veya gelen gemilerse engellenmeyeceği açıklanmıştı.

Trump, dün (16 Nisan) ‘kesin bir dille’ İran’ın nükleere sahip olmamayı kabul ettiğini belirtip “Anlaşma yapmaya çok yakınız” demişti. Ayrıca İsrail ve Lübnan’ın 10 günlük ateşkeste anlaştığını açıklamıştı. Ateşkes gece 00:00 itibarıyla başladı.

Bugün İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, X’ten Hürmüz Boğazı’nın ateşkes süresince tüm ticari gemilere tamamen açık olacağını duyurdu.

Erakçi, kararın Lübnan’daki ateşkese paralel alındığını yazdı.

Trump’sa Truth Social’dan iki açıklama yaparak İran’a teşekkür etti fakat deniz ablukasının anlaşmalar tamamlanana kadar süreceğini kaydetti.

ABD başkanı, ilk paylaşımında Hürmüz’den ‘İran boğazı’ diye bahsetti:

“İran, İran Boğazı’nın tamamen açık olduğunu ve geçişe tamamen hazır olduğunu az önce duyurdu. Teşekkürler!

Hürmüz Boğazı tamamen açık ve ticaretle, serbest geçişe hazırdır; ancak deniz ablukası, İran’la olan işlemlerimiz yüzde 100 tamamlanana dek, yalnızca İran’a tüm gücü ve etkisiyle yürürlükte kalmaya devam edecek.

Maddelerin büyük bir kısmı halihazırda müzakere edildiğinden sürecin çok hızlı ilerlemesi beklenmektedir.”