DW Türkçe’nin haberine göre dava, Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Ellwangen Eyalet Mahkemesi’nde görülüyor.

Giengen an der Brenz kasabasındaki bir cemaat yurdunda çalışan Türkiye kökenli Alman vatandaşı din görevlisi, çocuklara ‘ağır cinsel istismar ve kötü muamele’ suçlamalarıyla 15 Nisan’dan bu yana yargılanıyor.

Mahkemenin DW Türkçe’ye verdiği bilgiye göre 35 yaşındaki sanığa ‘koruma ve gözetim altındaki kişilerin cinsel istismarı, tecavüz, cinsel taciz ve cinsel saldırı’ ve ‘basit ve nitelikli kasten yaralama’ suçlamaları da yöneltiliyor.

‘İstismar için otoritesini kullandı’

Yerel medya, adamın evli olduğunu ve 2021 ile 2024 arasında 12-17 yaşlarındaki sekiz erkek çocuğuna 26 ayrı ağır istismar eyleminde bulunduğunu yazdı.

Sanığın, olayların gün yüzüne çıkmasıyla kapatılan yatılı cemaat yurdunda bazen geceleri nöbetçi de kaldığı, o zamanlarda çocukları korkutup tehdit ederek istismarda bulunduğu iddia edildi.

Savcılığın iddianamesinde sanığın mağdur çocukları yurtta kaldığı akşamlar film izleme vaadiyle kandırdığı, zorla ofisine çağırdığı ya da gece yarısı çocukları uyandırarak ofisine götürdüğü belirtildi.

Savcılık, sanığın kendisini dini bir otorite olarak gösterip çocuklar arasında sistematik bir şiddet ve korku iklimi yarattığını, hem bu iklimi hem de otoritesini onları susturmak üzere kullandığını öne sürüyor.

Suçlamalar sadece cinsel istismarla da sınırlı değil. İddianamede sanığın çocukları dövdüğü, boğazlarını sıktığı, nefessiz bıraktığı da anlatıldı.

Mağdur bir çocuk başına gelenleri anlattı

Olay, mağdur bir çocuğun başına gelenleri bir yurt yöneticisine anlatması ve bir annenin oğlunun telefonunda şüpheli WhatsApp mesajları bulmasıyla ortaya çıktı.

Ocak 2025’te polisin müdahalesiyle birlikte öğrenci yurdu kapatıldı.

Tutuklu sanık, davanın ikinci duruşmasının görüldüğü 16 Nisan Perşembe suçlamaların büyük bir kısmını kabul etti. Mahkeme, bazı mağdur çocukların ve gençlerin de tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

Hangi cemaatin yurdu?

Kamu yayıncısı Güney-Batı Radyo Televizyon Kurumu’na (SWR) göre sanığın çalıştığı yurt Giengen Eğitim ve Uyum Derneği’ne bağlı bir kuruluş. O da Türkiye’de ‘Süleymancılar’ diye anılan Almanya’da İslam Kültür Merkezleri Birliği (VIKZ) ismiyle faaliyet yürüten cemaate bağlı.