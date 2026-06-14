BBC’nin haberine göre tanker, donanmaya bağlı komandolarla Ulusal Suç Ajansına bağlı güçler ve hava desteğiyle Britanya’nın güney sahili açıklarında durduruldu.

Smyrtos adlı Kamerun bandıralı tankere operasyon altı saat sürdü. Savunma Bakanlığı geminin Britanya açıklarında tutulacağını ve inceleneceğini belirtti.

Fotoğraf: BBC

Operasyonun Fransa’yla birlikte düzenlendiği belirtildi.

Starmer da X’te şöyle yazdı: “Manş Denizi’ni geçmeye çalışan Rusya’nın gölge filosuna ait bir petrol tankeri bu sabah emrimle engellendi.”

Rusya gölge filosu

Britanya yaptırımla Rusya gölge filosunda yer aldığını belirttiği 500’den fazla geminin ülke sularına girmelerini ve limanlarına demirlemelerini yasakladı.

Yaptırım kararıyla Britanya’dan firmaların ve kişilerin bu gemilere sigorta yapması, finansman sağlaması ve mal alım-satım işlemlerine aracılık yapması da engellendi.

Starmer, martta ülkesinin Rusya gölge filosuna bağlı gemileri durdurabilecek seviyede olduğunu belirtmişti.