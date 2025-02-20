İngiltere Başbakanı Starmer'dan, Trump'ın diktatör dediği Zelenskiy'e destek

Bazı Avrupalı liderler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e "diktatör" demesi ve "berbat bir iş çıkardığını" söylemesine tepki gösterdi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesinde kendisine "Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanı" olarak destek verdiğini belirtti.

Starmer, Zelenskiy'e savaş dönemlerinde seçimlerin ertelenmesinin anlaşılabilir olduğunu, İngiltere'nin de 2. Dünya Savaşı sırasında seçimleri ertelediğini söyledi.

Görüşmede Starmer, birlikte çalışmanın önemine dikkati çekerek, Rusya'nın gelecekteki saldırılarını engellemek ve kalıcı barışı sağlamak için ABD öncülüğünde yapılan çabalara da destek verdiğini vurguladı.

Zelenskiy ve Starmer görüşmesi, Trump'ın Zelenskiy'e "diktatör" yakıştırması yapması ve Zelenskiy'nin seçime gitmeyi reddettiği eleştirisinde bulunmasının ardından geldi.

-Kristersson: "Trump'ın Zelenskiy'e yönelik 'diktatör' tanımlaması yanlış"

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise, Trump'ın, "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek" açıklamasının, yanlış bir tanımlama olduğunu söyledi.

Kristersson, düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın, Zelenskiy hakkında yaptığı son açıklamalarına dair değerlendirmelerde bulunarak, Trump'ın söz konusu ifadelerinin doğru olmadığını kaydetti. Kristersson, "Bu yanlış bir tanımlama. Rusya savaşı başlattı. Zelenskiy demokratik yollarla seçilmiş bir liderdir. Ukrayna'da seçim yapılmasını isteyen başka bir ülke de yok." ifadesini kullandı.

Ukrayna konusunda Avrupa ve dünyanın yol ayrımında olduğunu aktaran Kristersson, "Ukrayna'ya karşı savaşın olası sonuçları, gelecek nesiller boyunca Avrupa'daki güvenliği etkileyecek ve şekillendirecektir. Barış görüşmeleri konusunda Ukrayna'yı yeterince güçlü ve donanımlı görüyoruz ve bundan sonra da Ukrayna'ya desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.

-Scholz: "Trump'ın Zelenskiy hakkındaki yorumlarını yanlış ve tehlikeli”

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy hakkındaki yorumlarını "yanlış ve tehlikeli" olarak nitelendirdi.

Sosyal medya hesabındaki paylaşımda ABD Başkanı'nın savaşı bitirme hedefini paylaştıklarını belirten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Zelenskiy’in ismini kullanmaması ise dikkati çekti. Bunun yerine Macron, Ukrayna’nın yanında olduklarını ve Kiev yönetiminin müzakere masasında olması gerektiğini ifade etmişti.

YLE haber ajansına göre, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, katıldığı bir etkinlikte Trump'ın sözlerini reddederek, ülkesinin Ukrayna Anayasası'nı ve "demokratik yollarla seçilmiş Devlet Başkanı Zelenskiy'i desteklediğini" belirtti.

Stubb ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşını "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığını ve istediğini elde etmesi halinde bunun sonuçlarını Trump ile görüşmek" gerektiğini kaydetti.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, NRK televizyonuna yaptığı açıklamada, Trump'ın Zelenskiy hakkındaki yorumlarını "tamamen yanlış iddialar" olarak niteleyerek, "Böyle bir şey söylemek son derece mantıksız." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Truth Social isimli sosyal medya platformundaki paylaşımında, Zelenskiy'le ilgili olarak, "Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı. Ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca kişi gereksiz yere öldü. Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek." ifadelerini kullanmıştı.