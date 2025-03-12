ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray bahçesinde danışmanı ve Tesla’nın sahibi Elon Musk ile birlikte, şirkete ait elektrikli otomobillerin önünde açıklama yaptı.

Kırmızı renkli bir Tesla satın alan ve Musk’la birlikte araca binerek poz veren Trump, gazetecilerin soruları üzerine, çok uzun zamandır araba almadığını söyledi.

Sürücü koltuğuna oturan Trump, arabanın çok güçlü olduğunu söyledi. Tesla için “harika bir ürün” ifadesini kullanan Trump, Musk’ı “kutlamaları gerektiğini” belirtti.

Trump, kırmızı Tesla için çekle ödeme yapacağını, Elon Musk’tan indirim istemediğini de açıkladı. Başkan Trump, Beyaz Saray’da kalacağını açıkladığı arabayı ekibinin kullanabileceğini kaydetti.

Yolcu koltuğuna oturan Musk da, “Gizli Servis’e kalp krizi geçirteceği” şeklinde espri yaptı.

Musk, Başkan Trump’ın siyasi gündemini ilerletme ve federal hükümeti küçültmeye yönelik çalışmaları nedeniyle zaman zaman eleştiriliyor.

Ülke genelinde zaman zaman Musk ve Tesla karşıtı gösteriler düzenlenirken ve boykot çağrıları yapılırken, bazı Tesla bayilerine ve araçlarına saldırılar düzenlendi.

Trump etkinlik öncesinde yaptığı bir açıklamada da, ülke genelinde Tesla bayilerine yönelik şiddet olaylarının, “iç terör” kapsamında değerlendirileceğini açıkladı.