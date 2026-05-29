Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamada, Japonya ile yürütülen işbirliği kapsamında sağlanan hantavirüs ilacının Fransa, İspanya ve Hollanda'ya gönderildiği bildirildi.

İlacın hantavirüs tedavisi veya önlenmesi amacıyla henüz onaylanmadığı kaydedilen açıklamada, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) ulusal protokoller çerçevesinde Favipiravir'i şefkatli kullanım veya klinik araştırma kapsamında değerlendirilebilecek aday ilaçlardan biri olarak belirlediği ifade edildi.

Açıklamada, ilaçların, Japonya’daki Fujifilm Pharmaceuticals şirketinin bağışıyla, Japon makamları ve Tokyo’daki AB Delegasyonunun desteğiyle temin edildiği aktarıldı.

AB Komisyonu, Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde görülen salgının ardından üye ülkelerle temas halinde olduğunu, olası tıbbi karşı önlemlere erişimi hızlandırmak ve antiviral ilacın sevkiyatını koordine etmek için çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.

Komisyon ayrıca, ilerleyen haftalarda yeni vakaların görülmesi ihtimaline karşı hazırlıkları güçlendirmek amacıyla ek ilaç dozlarının temini için acil satın alma prosedürleri başlattığını duyurdu.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen hastalık, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.