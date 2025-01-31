ABD Başkanı Donald Trump, BRICS ülkelerinin BRICS para birimi oluşturarak doların yerini alacak bir adım atması halinde bu ülkelere "yüzde 100" tarife uygulanacağına ilişkin açıklamalarını yineledi.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

BRICS ülkelerinden yeni bir BRICS para birimi oluşturmayacakları ya da ABD dolarının yerini alabilecek başka bir para birimini desteklemeyeceklerine dair taahhüt isteyeceğini belirten Trump, "aksi takdirde bu ülkelere yüzde 100 gümrük tarifesi uygulayacağını" ve bu ülkelerin ABD'ye ihracat yapamayacaklarını açıkladı.

Trump, BRICS ülkelerinin "dolardan uzaklaşmaya çalıştığını" ve "ABD'nin buna seyirci kalmayacağını" savunarak, bu ülkelerin kendilerine başka bir "enayi ulus" bulabileceklerini ifade etti.

BRICS'in uluslararası ticarette veya başka herhangi bir yerde ABD dolarının yerini alma şansı olmadığını savunan Trump, "bunu deneyen herhangi bir ülke tarifelere merhaba ve ABD'ye elveda demelidir" şeklinde konuştu.

- BRICS dünya ekonomisinde önemli yere sahip

Başlangıçta Güney Afrika'yı içermeyen "BRIC" kısaltması, 2001'de İngiliz ekonomist Jim O'Neill tarafından Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in büyüme potansiyelini vurgulayan bir makalede kullanılarak literatüre girmişti.

Birliğin kuruluşu ise Rusya'nın girişimleriyle ABD ve Batılı ülkelerin küresel hakimiyetini dengeleyecek gayriresmi bir platform olarak 2009'a dayanıyor. Güney Afrika'nın da bir yıl sonra davet edilmesiyle birlik, bugünkü BRICS adını aldı.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında yer aldığı BRICS, Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de üyelikleriyle genişledi.

2024'te yeni ülkelerin ve bu yıl Endonezya'nın da katılmasıyla toplam üye sayısı 10'a yükselen BRICS, dünya ekonomisinde de önemli bir yere sahip bulunuyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığının Aralık 2024’te yaptığı yazılı açıklamada, Belarus, Bolivya, Küba, Kazakistan, Malezya, Tayland, Uganda ve Özbekistan'ın da BRICS'e 2025 itibarıyla "ortak devlet" statüsünde katıldığı bildirilmişti.

(AA/MER/GÜL)