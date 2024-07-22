ABD Başkanı Joe Biden’ın seçim yarışından çekilmesinin ardından Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, yaptığı ilk açıklamada Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in daha kolay yenileceğini düşündüğünü söyledi.

Trump CNN’e yaptığı açıklamada, Biden'ı “ülke tarihindeki açık ara en kötü başkan” olarak tanımladı.

Trump ve kampanya ekibi, daha sonra sosyal medya üzerinden Biden ve Harris hakkında açıklamalarda bulunurken Biden'ın başkanlık görevini sürdürmeye uygun olmadığını kaydetti.

Truth Social isimli sosyal medya platformundaki paylaşımında Biden’ın hiçbir zaman başkanlık için uygun olmadığını yazan Trump, "Başkanlık makamına ancak yalanlarla, yalan haberlerle ve evinin bodrumunu terk etmeyerek ulaştı. Doktoru ve medya dahil etrafındaki herkes onun başkan olamayacağını biliyordu” dedi.

Aynı mesajda göçmenlerle ilgili mesajını da yineleyen Trump, “Ve şimdi ülkemize ne yaptığına bir bakın. Birçoğu hapishanelerden, akıl hastanelerinden olan, aralarında rekor sayıda teröristin bulunduğu, tamamen kontrolsüzce ve inceleme yapılmadan milyonlarca insan sınırı geçti” ifadelerini kullandı.

Trump, “Onun başkanlığından dolayı çok acı çekeceğiz ama onun verdiği zararı çok hızlı bir şekilde telafi edeceğiz. Amerika'yı yeniden yüceltelim!” dedi.

-Vance: "Joe Biden, hayatımın en kötü başkanıydı"

ABD'de Cumhuriyetçilerin Başkan Yardımcısı adayı Ohio Senatörü James David Vance, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Joe Biden, hayatımın en kötü başkanıydı. Kamala Harris de Biden'ın attığı her adımda yanındaydı." ifadesini kullandı.

Demokratlar kimi seçerse seçsin "Başkan Trump ve kendisinin Amerika'yı kurtarmaya hazır" olduğunu belirten Vance, "Elinizden geleni ardınıza koymayın." dedi.

Harris'in son 4 yılda Biden'ın "açık sınır"la beraber diğer kararlarına imza attığını belirten Vance, şöyle devam etti:

"Tüm bu başarısızlıklar Harris'i de kapsıyor. Harris, Biden'ın zihinsel durumu hakkında da neredeyse 4 yıl boyunca bize yalan söyleyerek ülkeyi işini yapamayan bir başkana maruz bıraktı."