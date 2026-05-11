Haravgi “Kıbrıs Toprağı Hükümetin Lütfuyla Haraç Mezat Satılıyor” başlıklı haberinde, çok büyük alanların, özellikle de Limasol’un dağ köylerinin yabancı milyonerlerin eline geçmekte olduğuna dikkat çekti.

Gazete, Rum yönetiminin sağladığı ayrıcalıklar, kolaylıklar ve ekspres süreçler ile Ruslar, Yahudiler ve diğerlerinin çok büyük orman, tarım vb alanları satın almakta olduğuna işaret etti. NATURA 2000 bölgesinde olan ve İsrailli bir şirket tarafından satın alınan Trozena köyündeki geniş ölçekli arazinin, yabancı büyük yatırımcılara ve milyonerlere ülke toprağının haraç mezat satışının “pastasının üzerindeki kiraz olduğunu” yazdı.

Bütün bunların, yerel halk; ilgili bölgelerin canlandırılması için Rum yönetiminden teşvik ve destek beklerken yaşanmakta olduğuna işaret eden gazete “Daha da kötüsü emlakçıların, mal sahibi Rumları bankaların el koymasından kurtulan miras ve diğer mülkleri yabancı alıcılara satmaya ikna etme çabalarının kesintisiz sürmesidir.” ifadesine yer verdi.

Öte yandan haftalık Simerini haberi “Yabancı Parası Kol Geziyor… Gayrimenkul ve Arazi Haritası Nasıl Değişiyor” başlığıyla manşete çekti.

Gazete Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen 10 gayrimenkul satışından 4’ünün yabancılara gittiğine, Baf’taki gayrimenkul satışlarının çoğunun yabancılara yapıldığına ve Larnaka’da ise bu oranın yüzde 50’ye dayandığına dikkat çekti.

Gazeteye göre 2025’te ülke genelinde, resmi dairelere sunulan satış sözleşmesi sayısı 18 bin 114. 7 bin 255 gayrimenkul yabancılar tarafından satın alındı. Sunulan sözleşmelerin yüzde 40,1’i yabancılarla yapıldı. Baf’ta yapılan satış sözleşmelerinin yüzde 66,2’si, Larnaka’da da yüzde 45,1’i yabancılarla yapıldı.