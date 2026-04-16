Haftanın açılış mücadelelerinde Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u, Hesap.com Antalyaspor da evinde TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. İki karşılaşma da saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 30. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Hesap.com Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Chobani)
18 Nisan Cumartesi:
14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-ikas Eyüpspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Kocaelispor-Göztepe (Turka Araç Muayene Kocaeli)
20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray (Eryaman)
19 Nisan Pazar:
14.30 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Samsunspor-Beşiktaş (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)
20 Nisan Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Zecorner Kayserispor (Gaziantep)