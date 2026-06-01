Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizans artıkları halen kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türk'tür, Müslümandır, kıyamete kadar da Türk ve Müslüman kalacaktır. Bu aziz şehri iş bilmez kifayetsizlerin insafına bırakmayacak, İstanbul'a hizmet etmeyi, yatırım yapmayı, dev projelere imza atmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İktidar ve ittifak olarak tarihi değişimlerin yaşandığı dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin idrakindeyiz. Kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. Hangi bahaneyle olursa olsun, sokaklarımızın karıştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz. Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya ihtiyacı vardır. (Ana muhalefet) Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir. Türkiye'nin istikbalini her türlü siyasi mülahazanın üstünde tutmaya devam edeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız.” şeklinde konuştu.