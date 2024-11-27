Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nu makamında ziyaret eden Heidi Trautmann, küratörlüğünü yaptığı ve farklı sanat dallarından 52 Kıbrıslı sanatçı ile yaratıcı insanın çalışmalarından oluşturduğu kitabını sundu.

Kültür Dairesi Kültür Merkezi Yönetmeni Pervin Aremek Aşıkoğlu’nun da hazır bulunduğu kabulde Yazar ve Ressam Heidi Trautmann, “Doğanın bize ihtiyacı var dürtüsüyle” hazırladığını belirttiği kitabını, basılır basılmaz, ilk kez Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’na sunmak ve kitabın basımını sağlayan Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na teşekkür etmek istediğini bildirdi.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs’a ilk kez 1999 yılında gelen ve 2001 yılından beri ülkede yaşayarak sanatsal çalışmalar yapmakta olan Yazar ve Ressam Heidi Trautmann, kitap hakkında Zaimağaoğlu’na bilgi verdi.

Kitapta yer vermek üzere 100’ü aşkın Kıbrıslı sanat insanına davet göndererek, doğanın kendilerine ne ifade ettiğini sanatsal çalışmaları ile anlatmalarını istediğini, davetini olumlu yanıtlayan 52 kişinin sanatsal çalışmalarını kendisine gönderdiğini anlatan Trautmann, küratörlüğünü yaptığı Türkçe ve İngilizce olarak iki dilli basılan Doğa ve Ben Kıbrıs’ın Sanatçıları ve Yaratıcı İnsanları Konuşuyor isimli kitapta, yaratıcı insanların şiirle, karikatürle, resimle, heykelle, müzikle, seramikle ve yazıyla doğanın kendileri için anlamını anlattıklarını vurguladı.

Trautmann, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile Daire Müdürü Şair Şirin Zaimağaoğlu’nun sunuş yazıları ile okuyucuyla buluşacak kitabın, tanıtım etkinliği için, 2025 yılının ocak ayında Atatürk Kültür Merkezi’nde bir sergi açmak istediklerini de bildirdi.

-Zaimağaoğlu

Hazırladığı kitapla sanat ve doğayı birleştiren Heidi Trautmann’ı kutlayan Zaimağaoğlu, böylesine anlamlı ve geniş katılımlı bir sanatsal çalışmaya Kültür Dairesi ve Bakanlık olarak ortak olmaktan gurur duyduklarını kaydetti.

Kendisinin de 1996 Beşparmak yangınının ardından Bir Yeşile Bir de Sana Vurgunum isimli şiirini yazdığını ve bu şiirinin Kamran Aziz tarafından bestelenerek Kıbrıs Türk halkının ortak değerleri arasına girdiğini ifade eden Zaimağaoğlu, doğanın tüm insanlar için hayati önem taşıdığını ancak yaratıcı insanlar ve sanatçılar için doğanın ne ifade ettiğini görmek isteyenlerin bunu en güzel bir şekilde Trautmann’ın hazırladığı Doğa ve Ben kitabında bulacaklarının altını çizdi.