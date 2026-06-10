Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala futbol gündemi yalnızca turnuvayla sınırlı kalmadı. Avrupa ve Türkiye'de transfer dönemi hareketlenirken, Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından kulüpler yeni sezonun kadro planlamalarına hız verdi. Galatasaray'ın şampiyonlukla tamamladığı sezonun ardından sarı-kırmızılı ekip başta olmak üzere Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da birçok önemli isim gündeme geldi.

Transfer piyasasında günün dikkat çeken gelişmelerinden biri West Ham United'da yaşandı. İngiliz kulübü, sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki kanat oyuncusu Adama Traore ile yollarını ayırdığını açıkladı. Böylece deneyimli futbolcu bonservisini eline alarak serbest oyuncu statüsüne geçti.

Beşiktaş'ta ise transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlıların, Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen Aral Şimşir'in durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Kulübün genç oyuncu için en az 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi. Beşiktaş'ın gündemindeki bir diğer önemli isim ise Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic oldu. Galatasaray'ın da ilgilendiği öne sürülen yıldız futbolcu için siyah-beyazlı yönetimin girişimlere başladığı iddia edildi. Ayrıca Beşiktaş'ın kaleci transferi için Paris Saint-Germain'de forma giyen Lucas Chevalier'in durumunu sorduğu belirtildi. Ancak Fransız kalecinin transferinin oldukça zor olduğu ve PSG'nin oyuncunun geleceği konusunda henüz kesin karar vermediği aktarıldı.

Fenerbahçe cephesinde ise oldukça yoğun bir transfer gündemi bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin, Real Madrid forması giyen Fas asıllı İspanyol oyuncu Brahim Diaz'ı transfer listesine aldığı ve futbol komitesinin kısa süre içinde oyuncu tarafıyla görüşme yapmayı planladığı öne sürüldü. Ayrıca geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren El Bilal Toure için de Atalanta ile görüşmelerin başladığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Vedat Muriqi transferinde ise önemli mesafe kat edildiği belirtildi. Sarı-lacivertli kulübün yaklaşık 15 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı, bonservis bedelinin üç yıl içinde ödeneceği ve anlaşmaya sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesinin de eklendiği ifade edildi. Kosovalı golcünün bir hafta içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesinin beklendiği kaydedildi.

Fenerbahçe'de ayrıca Sidiki Cherif ile ilgili gelişmeler de yaşanıyor. Genç oyuncuya Fransa'dan dört, İspanya'dan ise iki kulübün talip olduğu ve bu ekiplerin Fenerbahçe ile temasa geçtiği belirtildi. Oyuncunun geleceğiyle ilgili son kararın teknik direktörlük görevine gelmesi beklenen Aykut Kocaman tarafından verileceği öne sürüldü.

Bir diğer dikkat çeken iddia ise N'Golo Kante hakkında ortaya atıldı. Fransız ekibi Paris FC'nin deneyimli orta saha oyuncusu için Fenerbahçe'ye yeni bir teklif sunduğu, ancak yönetimin henüz resmi bir yanıt vermediği belirtildi. Kulüp yönetiminin, teknik heyetle yapılacak değerlendirmelerin ardından karar vereceği ifade edildi.

Galatasaray'da ise transfer gündemi oldukça geniş. Sarı-kırmızılıların, Real Madrid'in Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'yı kadrosuna katmak istediği ve bu transfer için girişimlere başladığı öne sürüldü. Yaklaşık 50 milyon euro piyasa değerine sahip olan yıldız futbolcu için menajer George Gardi'ye tam yetki verildiği iddia edildi.

Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer isim ise Gedson Fernandes oldu. Rus ekibi Spartak Moskova'nın, Portekizli orta saha oyuncusu için Galatasaray'dan 25 milyon euro talep ettiği belirtildi. Kariyerinde daha önce sarı-kırmızılı formayı da giyen Gedson'un yeniden Galatasaray'a dönmeye sıcak baktığı ve yıllık 5 milyon euro maaş teklifine olumlu yaklaşabileceği ifade edildi. Yönetimin ise Rus kulübünün yüksek bonservis beklentisini düşürmeye çalıştığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı ekipte forvet hattı için de çalışmalar sürüyor. Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ın Galatasaray'da forma giymek istediği ve bu isteğini temsilcileri aracılığıyla kulübe ilettiği öne sürüldü. Yönetimin, Mauro Icardi'nin takımda kalmaması durumunda santrfor transferine öncelik vereceği belirtilirken, Duran'ın geniş transfer listesinde yer aldığı ifade edildi. Genç futbolcunun, daha önce aldığı ücretin altında bir maaşla Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu da iddialar arasında yer aldı. Ancak buna rağmen oyuncunun transfer listesinin üst sıralarında bulunmadığı belirtildi.

Transfer döneminin resmen açılmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde Süper Lig devlerinin kadrolarını güçlendirmek adına yeni girişimlerde bulunması ve transfer gündeminin daha da hareketlenmesi bekleniyor. Dünya Kupası heyecanı sürerken kulüpler de yeni sezon öncesi önemli hamleler yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.