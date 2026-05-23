Galatasaray Kulübünün seçimli olağan genel kurulu sona erdi.

Galatasaray'ın mevcut başkanı ve başkan adayı Dursun Özbek, kulübün olağan seçimli genel kurulunda oyunu kullandı.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen genel kurulda 1 numaralı sandıkta oyunu kullanan Özbek, "Bu seçim Galatasaray için hayırlı olsun. Arkadaşlarımla beraber yeni dönemde geçmişte yaptığımız hizmetlerin daha üzerine çıkmak için çalışacağız. Bütün genel kurul üyelerine bunun sözünü veriyorum. İnşallah Galatasaray, 2026-2028 döneminde de başarılar yaşayacak." diye konuştu.

Fatih Terim de seçimde oyunu kullanarak “Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

ÖZBEK TEK ADAYDI

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ile divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, aynı sandıkta oyunu kullandı.

Özbek'in tek aday olarak girdiği genel kurulda, sandıklar saat 15.00'te kapandı.

Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek’in tek aday olarak girdiği seçimde 2079 üye oy kullandı.



Dursun Özbek, 1780 geçerli oyla tekrar Galatasaray Başkanı seçildi.