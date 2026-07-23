Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette 5-5'lik eşitliği bozan taraf Kanada oldu: 5-7. Savunmada Gizem Örge, hücumda ise Jack-Kısal ve Hande Baladın ile etkili olan Türkiye, farkı bire indirse de Kanada üstünlüğünü korudu: 21-22. Setin son bölümünde hata yapmayan Kanada, ilk seti 25-22 kazanarak maçta 1-0 öne geçti.

İkinci sette Vargas'ın etkili oyunuyla iyi başlayan Türkiye, ilk bölümde 8-4 üstünlük kurdu. Kanada'nın savunmadaki hatalarını iyi değerlendiren ve orta hücumlarda etkili olan milli takım, setin ortalarında farkı korudu: 15-10. Yirmili sayılara ilk ulaşan ay-yıldızlı ekip, üstün oyununu set sonuna taşıyarak ikinci seti 25-21 kazandı ve durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette Türkiye'nin arka alandaki hatalarını değerlendiren Kanada, blok sayılarıyla beş sayılık fark yakaladı: 10-15. Hücumda İlkin ve Zehra, file önünde ise Jack-Kısal ile etkili olan ay-yıldızlı ekip, 17-17'de eşitliği sağladı. Kritik bölümde 19-18 öne geçen A Milli Takım, rakibine mola aldırdı. Bloklarda Hande Baladın ve Zehra Güneş'in etkili performansıyla üstünlüğünü sürdüren milli takım, üçüncü seti 25-21 kazanarak maçta 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette de üstün oyununu sürdüren Türkiye, seti 25-17, maçı ise 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi, bugün TSİ 14.30'da oynanacak ABD-Çin maçının galibi olacak.

Yarı final karşılaşması 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

En skorer Vargas

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda en skorer oyuncu pasör çaprazı Melissa Vargas oldu.

Vargas, çeyrek final karşılaşmasında 23'ü hücum ve 4'ü servis olmak üzere toplamda 27 sayıyla milli takıma önemli katkı sağladı.

Vargası'ı 14 sayıyla (13 hücum ve 1 blok) Hande Baladın takip etti.

Kısal: Sonraki maç da zor ancak her şeyimizi ortaya koyacağız

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Hande Baladın ve Sinead Jack Kısal, yarı finale yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Makau Özel İdari Bölgesi'nde East Asian Games Dome'da oynanan müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Hande, Kanada'nın güçlü bir takım olduğunu ifade ederek, "Bu tarz maçlar her zaman zorlu geçer. Kanada da güçlü bir koça sahip, bu sebeple zor olacağını biliyorduk ama takım olarak, özellikle ilk setten sonra iyi bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. İlk sette biraz basit hatalarımız fazlaydı. Bunun farkındaydık. Bu nedenle hata sayımızı azaltarak orta oyuncularımızı daha etkili kullanmak istedik ve bunu başardık. O yüzden çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Milli orta oyuncu Sinead Jack Kısal da maçın zorlu geçtiğini ancak ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyduklarını dile getirerek, "Kanada güçlü bir takım ancak bugün oyundaki birliktelik maçı kazanmamızı sağladı. Bir sonraki maç da zor ancak her şeyimizi ortaya koyacağız." diye konuştu.

Başantrenör Daniele Santarelli ise yarı finale yükselmek için iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ve daha fazlasını istediklerini söyledi.

Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Santarelli, yarı finale çıkmanın kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Oyunculara bir şeyler söyledim, soyunma odasında onlarla konuşurken bir söz verdim. Bu yarı finali çok istiyordum çünkü son iki yazda yaşadıklarımız, kaybetme şeklimiz ve yazın en önemli turnuvasına hazırlanma sürecimiz zordu. Bu yaz ise 'Artık daha fazlasını istiyorum.' dedim. Oyunculardan daha fazlasını bekliyordum. Tutumlarının çok iyi olduğunu gördüm; gülümsüyorlar, sıkı çalışıyorlar ve pozitifler." diye konuştu.

İlk seti kaybetmelerine rağmen maçtan kopmadıklarını anlatan Santarelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Odak noktamız maçtaydı, konsantrasyonumuzu ve enerjimizi kaybetmedik. Bence iyi voleybolumuzu sahaya yansıttık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Taktiksel anlamda yaptığımız çalışmalardan dolayı gurur duyuyorum. Taktiksel açıdan gerçekten çok iyi bir iş çıkardık. Bundan dolayı çok mutluyum. Her seferinde farklı şeyler öğrenmemiz gerekiyor çünkü Çin ve ABD gibi rakipler farklı, çok güçlüler. Onlara saygı duymalıyız. Herkese karşı zorlu maçlar olacak. Burada olduğumuz için mutlu olabiliriz ama madem buradayız, elbette daha fazlasını istiyoruz."

Kanada Milli Takımı'nın antrenörü Giovanni Guidetti de, takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Guidetti, "Türkiye'yi kutluyorum, elbette bu tür maçlarda büyük bir tecrübeye sahipler. Oyuncuları yıl boyunca, hem kışın hem de yazın bu tarz maçlar oynuyor. Oyuncularımın birçoğu için bu oynadığımız ilk önemli çeyrek final maçıydı, onlarla gerçekten gurur duyuyorum. Üçüncü sete kadar oyunumuzu çok iyi bir seviyede tuttuk. Sonra Vargas servis ve hücumlarıyla devreye girdi. Onu durduramadık ve oyun seviyemiz düştü. Yine de oyuncularımla gerçekten gurur duyuyorum çünkü çok büyük bir gelişim gösterdik. Bizim için bu seviyede oynamak bile başlı başına harika bir şey." ifadelerini kullandı.

Kanada başantrenörü Guidetti, Türkiye'nin turnuvadaki başarısı için şunları söyledi:

“Bence Türkiye'nin turnuvayı kazanma şansı yüksek. Vargas gibi bir pasör çaprazınız olduğunda, elbette her şeyi kazanmak için oynarsınız. Türkiye şu an çok iyi gidiyor. Vargas harika bir formda, bu yüzden Türkiye'nin turnuvayı kazanabileceğine inanıyorum.”

6. kez yarı finalde

Türkiye, 2018 itibaren düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez mücadele ettiği final etabında 6. kez yarı finale yükseldi.

Ay-yıldızlı ekibin yarı finaldeki rakibi bugün TSİ 14.30'da oynanacak ABD-Çin maçının galibi olacak.

Yarı final karşılaşmaları 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.