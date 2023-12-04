Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre dün Dipkarpaz’da C.D.(E-46) traktörüyle başka birine ait tarlaya izinsiz girip mülke tecavüz ettikten sonra, tarlada bulunan 30 metre uzunluğundaki plastik sulama hortumunu kasten ezdi. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldığı açıklandı.
Traktörüyle Tarlaya Girip Sulama Hortumlarını Ezdi… Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre dün Dipkarpaz’da C.D.(E-46) traktörüyle başka birine ait tarlaya izinsiz girip mülke tecavüz ettikten sonra, tarlada bulunan 30 metre uzunluğundaki plastik sulama hortumunu kasten ezdi. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldığı açıklandı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre dün Dipkarpaz’da C.D.(E-46) traktörüyle başka birine ait tarlaya izinsiz girip mülke tecavüz ettikten sonra, tarlada bulunan 30 metre uzunluğundaki plastik sulama hortumunu kasten ezdi. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldığı açıklandı.
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