Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre dün Dipkarpaz’da C.D.(E-46) traktörüyle başka birine ait tarlaya izinsiz girip mülke tecavüz ettikten sonra, tarlada bulunan 30 metre uzunluğundaki plastik sulama hortumunu kasten ezdi. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

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