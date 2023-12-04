Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre dün Dipkarpaz’da C.D.(E-46) traktörüyle başka birine ait tarlaya izinsiz girip mülke tecavüz ettikten sonra, tarlada bulunan 30 metre uzunluğundaki plastik sulama hortumunu kasten ezdi. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldığı açıklandı.