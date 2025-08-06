1. 05.08.2025 tarihinde, saat 21.55 sıralarında, Lefkoşa’da, Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, Asayiş ve Trafik Denetimleri kapsamında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından yapılan kontrol esnasında, kontrol maksatlı durdurulan E.E.E.İ.(E-30) kullanımındaki araçta yolcu olarak bulunan İ.M.A.A.(E-29), polis ekiplerini görmesi üzerine konu araçtan inerek kontrol noktasından yaya olarak uzaklaşmaya çalıştığı sırada alıkonularak üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 2 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Akabinde E.E.E.İ.(E-30)’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada ise yeşil reçeteye tabi 2 adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 05.08.2025 tarihinde, saat 22.45 sıralarında, Lefkoşa’da Medeniyet Caddesi üzerinde, Asayiş ve Trafik Denetimleri kapsamında Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, kullanımlarındaki araçlarında dışında yaya olarak bulunan İ.U.(E-39), S.G.(E-36), A.K.(E-29) ve S.Ç.(E-33)’nin polisin kendilerine yaklaştığı esnada tasarruflarında bulunan bir paketi yere attıkları ve şüpheli hareketler sergiledikleri görülmüştür.

Yere atılan söz konusu paket içerisindeki maddenin yaklaşık 2 gr ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde olduğu tespit edilmiş ve emare olarak alınmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 05.08.2025 tarihinde, saat 23.40 sıralarında, Boğaztepe’de Tatlı Market önlerinde, Asayiş ve Trafik Operasyonu kapsamında, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan S.M.(E-36)’nin şüpheli hareketleri üzerine kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 1 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.A.(E-31) tutuklanmış olup, M.A’nın Bafra’da bulunan ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 1 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanıla