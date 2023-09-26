Bugün saat 14.45 raddelerinde, Lefkoşa — Gazimağusa Anayolu üzerinde, yönetimindeki GH 510 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyreden Gazimağusa'da sakin Ömer TOPÇU (E-89) seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan İskele yol kavşağına geldiğinde, geçirmiş olduğu rahatsızlık sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sol kısmından çıkarak yol kenarında bulunan trafik levhasına çarpıp, toprak alan içerisinde kontrolsüzce ilerleyerek çelik bariyerlere çarpıp durmuştur. Olay yerinde yaşamını yitiren araç sürücüsü Ömer TOPÇU'nun aynı gün yapılan otopsisinde ölüm sebebinin kalp yetmezliği ve geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.