Lefkoşa ve Gazimağusa’da meydana gelen trafik kazalarında 2 motosiklet sürücüsü yaralandı, 2 sürücü tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, Lefkoşa’da dün Marmara bölgesinde İzlem Benan (K-28) yönetimindeki UK 919 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada karşıdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa dönüş yaptı ve o esnada karşı istikametten gelen Hasan Rıza Satıroğlu (E-34) yönetimindeki LR 405 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’da dün gece İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde, Cansın Üzülmez (K-23) 140 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki PM 868 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, apartman önünde park halinde bulunan Orhan Çalışır (E-49) sorumluluğundaki KN 475 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. PM 868 plakalı araç sürücüsü Cansın Üzülmez, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Bekir Parlayan (E-42) 220 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ZMY 847 plakalı araç ile seyrettiği sırada Yaşam Hastanesi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Amin Mayoof (E-25) yönetimindeki KU 890 plakalı motosikletin arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. ZMY 847 plakalı araç sürücüsü Bekir Parlayan, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 23 alkollü sürücü rapor edildi

Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu bin 943 araç sürücüsü kontrol edildi ve çeşitli trafik suçlarından toplam 331 sürücü rapor edildi. 60 araç ise trafikten men edildi ve 2 sürücü tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“92’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 23’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 36’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 28’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 7’si kamyonların trafiğe çıkış saatine uymamak, 3’ü kamu işletme izinsiz araç kullanmak, 12’si kamu işletme izninde belirtilen kurallara uymamak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 1’i elektrikli scooterin kullanım kurallarına uymamak ve 123’ü diğer trafik suçları.”