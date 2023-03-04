Lefkoşa’da, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda bugün 12.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Polis açıklamasına göre, Mustafa Akif Talaş (E-20) yönetimindeki JR 617 plakalı araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada, AL-PET akaryakıt istasyonu önündeki trafik ışıklarına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yandığı halde durmayıp yola devam etti ve AL-PET akaryakıt istasyonu içerisinden gelip anayola çıkışı yasaklayan “Girilmez” trafik levhasına uymayarak anayola çıkış yapan Halil Berksu (E-61) yönetimindeki NT 126 plakalı araç ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan JR 617 plakalı araç trafik ışıklarına çarparak durabildi.

Trafik ışıklarından düşen parçalar ise trafik ışıklarında beklemekte olan Fuat Çelebi (E-38) yönetimindeki PE 909 plakalı araçta maddi hasara neden oldu.

Kaza sonucu yaralanan JR 617 plakalı araç sürücüsü Mustafa Akif TALAŞ ile NT 126 plakalı araç sürücüsü Halil Berksu’nun, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri sürüyor.