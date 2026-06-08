Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, çocukların mutluluğunun ve geleceğinin, toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, çocuklar için güvenli, umut veren ve yaşanabilir bir ülke yaratmanın önemine vurgu yaptı.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, İncirli, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin düzenlediği 12’nci Dünya Çocuk Günü Şenliği’ne katıldı.

Konuşmasında çocukların ve gençlerin geleceğinin toplumun en önemli meselesi olduğunu belirten İncirli, ailelerin çocuklarına daha iyi bir gelecek bırakabilmek için büyük emek verdiğini ifade etti.

Sıla Usar İncirli, ülkeden ayrılan gençlerin yeniden kendi memleketlerine dönebileceği koşulları yaratmanın herkesin ortak görevi olduğunu söyledi.

-“Görevimiz, çocuklarımızın memleketlerine güvenle dönebilecekleri bir düzen kurmaktır”

“Bizim görevimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin kendi memleketlerine güvenle dönebilecekleri bir düzen kurmaktır” diyen İncirli, bunun ancak güçlü kurumlar, sosyal adalet ve gelecek umudu yaratan politikalarla mümkün olacağını da vurguladı.

İncirli, ayrıca, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin çocuklara ve ailelere yönelik çalışmalarını da takdir ederek, belediyenin hem altyapı yatırımları hem de sosyal projelerle bölge halkının yanında olduğunu söyledi.

Çocukların bu tür etkinliklerde yaşadığı mutluluğun unutulmayacağını aktaran İncirli, “Bizim üzerimize düşen, bu memleketi çocuklarımız ve gençlerimiz için daha yaşanabilir, daha güvenli ve gelecek vadeden bir hale getirmektir” dedi.

İncirli, organizasyonda emeği geçenlere de teşekkür ederek, çocukların neşe içinde büyüdüğü günlerin çoğalması temennisinde bulundu.