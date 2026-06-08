Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme saat 15.00’te başladı.

Holguin’in, Erhürman’la görüşmesinin ardından açıklama yapması bekleniyor.

Adadaki temasları kapsamında bugün sabah saatlerinde Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile de bir araya gelen Holguin, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le 5+1 formatında genişletilmiş bir toplantı için çalışmalarını sürdürdüklerini ancak ne zaman yapılacağının henüz belli olmadığını kaydetmişti.

Hristodulidis ise “müzakerelerin yeniden başlayacağının duyurulacağı bir genişletilmiş konferansın hazırlanması için” çalıştıklarını vurgulamış, süreç hakkında “ihtiyatlı iyimser” olduğunu söylemişti.

Adada, 14 Haziran'a kadar temaslarda bulunacak Holguin’in liderlerle hafta içerisinde yeniden bir araya gelmesi öngörülüyor.

Holguin, programına Ankara ve Atina ile devam edecek.