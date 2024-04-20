Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 2 bin 345 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından dolayı 415 araç sürücüsü rapor edildi.

Polis basın bültenine göre, 11 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“187 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 70 trafik ışıklarına uymamak, 58 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 9 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 81 diğer trafik suçları.”