Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından dün yapılan trafik denetimlerinde bin 958 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından 362 sürücü rapor edildi. 30 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, rapor edilen trafik suçları şöyle:

“186’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 20’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı trafik ışıklarına uymamak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 1’i koruyucu başlıksız araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ve 111’i diğer trafik suçları.”