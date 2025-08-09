Sürat rapor edilen suçlar arasında ilk, alkollü araç kullanmak ikinci sırada

Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde 350 sürücü rapor edildi. Sürat, rapor edilen suçlar arasında ilk, alkollü araç kullanmak ikinci sırada yer aldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, trafik ekiplerinin denetimlerinde kontrol edilen toplam 2 bin 150 sürücünün 350’si rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 57 araç trafikten men edilirken, iki sürücü ise tutuklandı.

Sürücülerin;142’si yasal hız sınırı üzerinde süratli, 43’ü alkollü, 14’ü seyrüsefer ruhsatsız, 12’si emniyet kemeri takmadan, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 6’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 2’si seyir halinde trafik levha ve işaretlerine, 1’i trafik ışıklarına, 1’i polisin dur emrine uymamak, 1’i A işletme izni hilafına araç kullanmaktan ceza aldı.

120 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.