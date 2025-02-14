Ülke genelindeki trafik denetimlerinde kontrol edilen 2 bine yakın araç sürücünden 313’ünün trafik suçu işlediği tespit edildi, 6 araç trafikten men edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, trafik ekiplerinin dün ülke genelinde yaptığı trafik denetimlerinde; toplam 1,993 araç sürücüsü kontrol edildi, çeşitli trafik suçlarından toplam 313 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 6 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçlarının; 103’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli, 48’i emniyet kemeri takmadan, 22’si seyrüsefer ruhsatsız, 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i 5 bin kg ve üzerindeki kamyonların Girne - Lefkoşa ana yolunu kullanması ve 1’i B İşletme izinsiz araç kullanmak, 3’ü trafik levha ve işaretlerine, 1’i trafik ışıklarına riayet etmemek ve 31’i diğer trafik suçları olduğu belirtildi.