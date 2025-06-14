Bugün gerçekleştirilen Kolej Giriş Sınavı (KGS-2) sonuçları açıklandı.

2025-2026 Öğretim Yılı için kolejlere kayıt hakkı elde eden öğrencilerin listeleri, Milli Eğitim Bakanlığı internet sayfasında aday numaralarıyla birlikte duyuruldu.

Açıklamada, Kolej kayıt işlemlerinin 17 Haziran 2025 Salı gününden itibaren ilgili kolejlerde yapılmaya başlanacağı da belirtildi.

Sınav sonuçları için itiraz süresi olan 3 iş gününün 16-17-18 Haziran 2025 tarihleri olduğu ve itirazların Talim ve Terbiye Dairesine şahsen yapılması gerektiği de bildirildi.