Halkın Partisi (HP) MYK Üyesi Yusuf Avcıoğlu, sığınaklar konusunda açıklama yaptı.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Avcıoğlu, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Loannou’nun “SafeCY” uygulamasını tanıtarak en yakın sığınağın yerini ve kapasitesini gösteren yeni bir sistemin devreye girdiğini duyurduğunu kaydederek, KKTC’de yıllardır inşaatlardan toplanan sığınak vergilerinin akıbetini sordu.

Toplanan sığınak vergisinin ne kadar olduğunu ve bu bütçeyle nerede, kaç tane sığınak yapıldığını soran Avcıoğlu, hükümetin bu sığınakların nüfusun kaçta kaçına yetecek kapasitede olduğunu açıklamasını da istedi.