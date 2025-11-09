Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekiplerinin, ülke genelinde dün gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde kontrol edilen toplam 2 bin 243 araç sürücüsünden 366’sı çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 2 sürücü tutuklandı, 49 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, rapor edilen trafik suçları şöyle:

“93’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 8’i sigortasız araç kullanmak, 5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 31’i muayenesiz araç kullanmak, 56’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 6’sı trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 4’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak ve 136’sı diğer trafik suçları.”