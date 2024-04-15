Ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 2 bin 75 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerin 437’si rapor edilirken, bir sürücü tutuklandı, 41 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, rapor edilen trafik suçlarının sağılımı şöyle;

“267’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 14’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 28’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 3’ü kayıtsız araç kullanmak, 1’i işletme izinsiz yolcu taşımak (korsan taksi), 1’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak ve 93’ü diğer trafik suçları.”