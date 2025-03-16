TRAFİK CANAVARI CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Ergun yahat

Ölümle Neticelenen Trafik Kazası

Polisten alınan bilgiye göre.

16.03.2025 tarihinde, saat 16.00 sıralarında, Kilitkaya'da Kırmızı Kaya Mevkiinde isimsiz toprak yol üzerinde, Mehmet LUMAN (E-64), yönetimindeki MR 244 plakalı Pick-up araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp tarla içerisinde bulunan zeytin ağacına çarpıp durmuştur. Kaza sonucu araç sürücüsü Mehmet LUMAN olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Gülten LUMAN (K-64) kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.