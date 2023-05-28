Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza saat 08.10’da oldu.

Güzelyurt- Bostancı trafik ışıklarında Güzelyurt istikametine doğru seyreden bisiklet sürücüsü Ödül Demircioğlu (K-46), o esnada Güzelyurt Bostancı istikametine doğru seyreden Hüseyin Rüstemoğlu (E-59) yönetimindeki TNZ 207 plakalı otobüsün sağ ön kapısına bisikletinin ön kısmı ile çarptı.

Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Ödül Demircioğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

-Bir günde trafikte iki ölüm

Ödül Demircioğlu, trafikte bugün yaşamını kaybeden ikinci kişi oldu.

Girne-Tatlısu ana yolunda bugün saat 01.00’de iki aracın çarpıştığı kazada 61 yaşındaki İffet Bilal hayatını kaybetmişti.