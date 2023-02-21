Süleyman Soyutok kurtarılamadı

Ergün Yahat

23 ocak 2023 günü saat 01.00 raddelerinde Dikmen’de Dr. Fazıl Küçük Caddesi’nde, Doğuş Sancak (E-23) yönetimindeki EA07AYY plakalı araç, Lefkoşa’dan Dikmen istikametine seyrettiği sırada sürücünün dikkatsizliği sonucu gidiş istikametine göre yolun sağından yoldan çıkıp, dereye düşerek takla atmıştı . Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Doğuş Sancak ile araçta yolcu olarak bulunan Tuğba Susuz (K-24) ve Süleyman Soyutok (E-26) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.bu akşam üstü Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesinde tedavi altında bulunan Süleyman Soyutok (26) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti...