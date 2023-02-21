Süleyman Soyutok kurtarılamadı

Ergün Yahat

Polis Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki deprem bölgesine personel takviyesi yapmaya devam ediyor Polis Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki deprem bölgesine personel takviyesi yapmaya devam ediyor

23 ocak 2023 günü saat 01.00 raddelerinde Dikmen’de Dr. Fazıl Küçük Caddesi’nde, Doğuş Sancak (E-23) yönetimindeki EA07AYY plakalı araç, Lefkoşa’dan Dikmen istikametine seyrettiği sırada sürücünün dikkatsizliği sonucu gidiş istikametine göre yolun sağından yoldan çıkıp, dereye düşerek takla atmıştı . Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Doğuş Sancak ile araçta yolcu olarak bulunan Tuğba Susuz (K-24) ve Süleyman Soyutok (E-26) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.bu akşam üstü Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesinde tedavi altında bulunan Süleyman Soyutok (26) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti...