Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, SOS Çocukköyü’nü ziyaret etti. Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Töre’yi, SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter, Ulusal Müdür Vekili Refika İnce ve İnsan Kaynakları Sorumlusu Berna Azkal karşıladı.

Töre ziyarette yaptığı açıklamada en çok ilginin yaşlılara ve çocuklara gösterilmesi gerektiğini belirterek, SOS Çocukköyü yönetimi ile, ilgili bakanlığı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

SOS Çocukköyü’nün yardıma ihtiyacı olan ailelere yetiştiğini dile getiren Töre, verilen hizmetin dayanışma ve imece usulüyle gerçekleştiğini kaydetti.

Çocukların yetişmesinde SOS Çocukköyü yetkililerine önemli görevler düştüğünü ifade eden Töre, çocuklara milli ve manevi değerleri öğretmenin önemine değindi.

SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter, de SOS Çocukköyü’nde verilen hizmetler hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Başkan Töre tarafından çocuklara verilmek üzere çeşitli hediyeler takdim edildi.