Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Türk Dünyası şiir ödülünü kazanan Oktay Öksüzoğlu'nu kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde şair Oktay Öksüzoğlu, aldığı ödül hakkında bilgiler verirken Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev’in 100.doğum günü nedeniyle düzenlenen ve bütün Türk devletlerinin katılımıyla gerçekleşen yarışmada birincilik aldığını ifade etti.

Öksüzoğlu: “Halkıma, devletime ve ulusuma bu mutluluğu yaşattığım için gururluyum” dedi.

Töre de konuşmasında Öksüzoğlu’nun bütün Türk devletleri ile birlikte KKTC bayrağının da yer aldığı bir yarışmada ödül almasının guru verici olduğunu ifade ederek kendisini kutladı.

Töre, “Dilde birlik, fikirde birlik, işte birlik” şiarının Türk dünyasında mutlaka gerçekleşeceğini söyleyerek, “İnançlarımız ve davamız bellidir. Türk dünyasının birliği ve kalkınmasıdır” dedi.

Türk birliğinin daha büyük alana yayılmasıyla daha güçlü olacağına olan inancını dile getiren Töre, Kıbrıs Türk halkının mücahidi ile birlikte mücadelesini sürdürmemiş olmasaydı bugün bir devlet sahibi olunamayacağını kaydetti.

Töre, şehitleri ve hayatını kaybeden gazileri rahmetle anarken hayatta olanlara da sağlıklı yaşam diledi.

Töre, “Ne mutlu bize ki sizin gibi şairlerimiz vardır” dedi.