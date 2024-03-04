Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Taşınmaz Mal Komisyonuna kaynak oluşturulması fikrine destek belirtti.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Zorlu Töre, Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda Kıbrıs Türk Barolar Birliği bünyesinde kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu Komitesi üyelerini kabul etti.

Töre, görüşmede Taşınmaz Mal Komisyonu’a çok önemli görevler düştüğünü ve hızlı hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Meclis olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını belirten Başkan Töre, Taşınmaz Mal Komisyonuna kaynak oluşturulması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını, el birliği ile yasal düzenleme yapılabileceğini söyledi

Kıbrıs Türk halkına haksız ambargolar uygulandığını, Bosna, Gazze ve Kosova’da da benzer örneklerin görüldüğünü belirten Zorlu Töre, 4 Mart 1964 tarihli Birleşmiş Milletler kararıyla Kıbrıs Türklerinin dışlandığını ve 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki yerlerinin Rumlar tarafından işgal edildiğini söyledi.

Töre, Güney’deki Türk malları ve işgal edilen Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Kıbrıs Türk halkının hakkının olduğunu, Kıbrıs Türkü’nün tüm malını bırakarak kuzeye göç ettiğini, Kıbrıs Türkü'nün adada iki eşit egemen halktan biri olduğunu kaydetti.

Töre, savaşın sonuçlarının da dikkatle incelenip Kıbrıs Türk halkının mağdur edilmemesi gerektiğini vurguladı.

-Özyiğit: T"C vatandaşları da mülk alırken katkı vermeli"

Barolar Birliği Taşınmaz Mal Komisyonu Komitesi Üyesi Özkul Özyiğit de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının mülk alırken Taşınmaz Mal Komisyonuna katkı vermesi için yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.