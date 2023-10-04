Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Mustafa Üstünel başkanlığındaki Rekabet Kurulu üyelerini kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, Rekabet Kurulu Başkanı Üstünel’in yanı sıra, üyeler Tülen Saner, Tahir Yeşilada, Kubilay Sepetçioğlu ve Şifa Kırmızıgil de yer aldı.

Rekabet Kurulu Başkanı Üstünel, Kurulun iki eski, üç yeni üyesiyle çalışmalarına devam ettiğini belirterek, yeni dönemde etkin bir şekilde çalışma yapmayı istediklerini söyledi.

Üstünel, Kurulun en büyük sıkıntısının başta teşkilat yasası olmak üzere bazı yasal sorunlar olduğunu belirterek, yapılan yasa çalışması Meclis’e geldiği anda Başkan Töre’den bu konuda destek beklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre de konuşmasında, Rekabet Kurulu’nun adaleti, denetimi ve eşitliği sağlama misyonu ile önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade ederek, haksızlıklar varsa bunların tespiti yönünde çalıştığına değindi.

“Yasal eksikliklerin Meclis Komitesi’nde şekillenip Genel Kurula sunulması halinde ellerinden gelen desteği vereceklerini” ifade eden Töre, “zaman zaman kurulun aldığı kararların siyasiler tarafından benimsenmese de kurulun aslında bir terazi görevi gördüğünü ve doğruluktan hiçbir zaman şaşmaması gerektiğini” söyledi. Töre, Kurul üyelerinin bu görevi üstlenirken bunun bilincinde olduklarına değinerek kendilerine başarılar diledi.