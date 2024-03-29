Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından organize edilen “Oruç ve Sağlık” isimli panelin açılışına katıldı.

Meclisten verilen bilgiye göre, YDÜ İrfan Günsel Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlikte konuşan Töre, maneviyatın mutlaka yaşanması gerektiğini ve maneviyatın yaşandığı en iyi ayın da ramazan ayı olduğunu söyledi.

Töre, Kıbrıs adasındaki eski ramazanlardan örnekler verdiği konuşmasında Kıbrıs Türk halkının maneviyatının güçlü olduğuna değindi.