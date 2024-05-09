Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güzelyurt Meslek Lisesi’ni ziyaret ederek okul yönetimi ve öğrencilerle bir araya geldi.

Meclisten verilen bilgiye göre, Okul Müdürü Rüstem Kal, Başkan Töre’ye öğrenci sayısı ve eğitim verilen branşlar hakkında bilgi verdi.

Töre, düz bir liseden mezun olanlara göre meslek lisesi mezunlarının daha kolay iş bulabileceğini hatta girişimci olarak kendi işlerini bile kurabileceğini söyledi.

Töre, nüfusun her geçen arttığını, bu tür alanlarda çalışacak yerli iş gücüne de ihtiyaç duyulduğunu, Güzelyurt Meslek Lisesi’nin kendileri ve bölge açısından önemli bir okul olduğunu ifade etti.

Başkan Töre, okulda öğrenim gören 285 öğrencinin ciddi bir sayı olduğunu ve Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencilerinin başarılarıyla gurur duyduklarını kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, ziyareti sırasında öğrencilerle söyleşide de bir araya geldi.

Öğrenci ve öğretmenlerden alanları hakkında bilgi alan Töre, kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı.

Töre, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk halkının iki bayramı olduğunu bunların da 20 Temmuz Barış Harekatı ve Cumhuriyet'in ilanı olduğunu ifade etti.

Söyleşide Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencisi Süheyla Kızılyürek “Benim İki Bayrağım Var” şiirini okudu.

Etkinlik toplu anı fotoğrafının çekilmesinin ardından son buldu.