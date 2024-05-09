Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, W.A.F UNIVERSE Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası'nda iki farklı kategoride şampiyonluk elde eden Salahi Avcı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Töre, bazı dallarda ambargo olsa dahi KKTC’nin sportif birçok branşta temsil edilerek, madalyalar kazanılmasının önemli olduğunu söyledi.

Töre, KKTC’yi Macaristan'da düzenlenen W.A.F UNIVERSE Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası'nda temsil eden Salahi Avcı’nın birincilik almasından mutlu olduklarını belirterek, etkin ve programlı çalışma ile başarının gelebileceğini ifade etti.

Töre, Kıbrıs Türk halkına uygulanan spor ambargosunun Birleşmiş Milletler'in kuruluş ilkesine de aykırı olduğunu kaydederek, “Her alanda kazanmak zorundayız.” dedi.

Salahi Avcı da, KKTC’nin bayrağını dalgalandırmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, kabulde, Avcı ve beraberindekilere Meclis Anı Madalyası takdim etti.