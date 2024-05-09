28. Liselerarası Matematik Yarışması’nda Gazimağusa Türk Maarif Koleji birinci, Türk Maarif Koleji ikinci, TED Kuzey Kıbrıs Koleji de üçüncü oldu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden (DAÜ) yapılan açıklamaya göre, Onay Fadıl Demirciler Eğitim ve Bilim Vakfı’nın katkılarıyla DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü tarafından düzenlenen yarışmanın finali Türk Maarif Koleji, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, TED Kuzey Kıbrıs Koleji, 20 Temmuz Fen Lisesi ve 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Final öncesi DAÜ Akademik İşler Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nidai Şemi, DAÜ Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nazım Mahmudov ve DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu konuşma yaptı.

Yarışmadan kazananlar şöyle:

“Matematik öğretmenleri Kemal Tezay ve İhsan Nurluöz yönetimindeki; Eylül Doğru, Melisa Ağcabay ve Zeynep Melis Gülcan'dan oluşan Gazimağusa Türk Maarif Koleji birinci, Matematik Öğretmeni Deniz Ahcıhoca Çobanoğlu ve Zehra Kavuklu Tekkan yönetimindeki; Nehir Tosun, Demir Emiroğlu ve Umut Bilgin’den oluşan Türk Maarif Koleji ikinci, Matematik Öğretmeni Melek Gavani yönetimindeki; Zeynep Uzun, Kayra Onurbilen ve Irmak Gebeş’den oluşan TED Kuzey Kıbrıs Koleji üçüncü oldu.

Yarışmada dördüncü olan matematik öğretmenleri Sultan Baturay ve Sinem Çiçekçi yönetimindeki; Mahmut Rahmi Soykan, Ege Gören ve İrem Yılmaz’dan oluşan 20 Temmuz Fen Lisesi ‘Onay Fadıl Demirciler Özel Ödülü’nü kazanırken, beşinci gelen matematik öğretmenleri Ahmet Kasabalı ve Nasire Nasiboğlu yönetimindeki; Barış Asit, Arda Duman ve Muhammed Yusuf Yorulmaz’dan oluşan 19 Mayıs Türk Maarif Koleji de ‘Yrd. Doç. Dr. Kemal Demirciler Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Bu yıl, yarı final yarışmasında üçüncü olan matematik öğretmenleri Ayten Arısoy ve Özlem Özyönüm Hocaoğlu yönetimindeki, Miray Akgün, Başak Ağdere ve Meryem Binatlılı’dan oluşan Güzelyurt Türk Maarif Koleji de ‘28. Yıl Özel Ödülü’nü kazandı.

Birinci Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne ödülünü DAÜ VYK Başkanı Erdal Özcenk, ikinci Türk Maarif Koleji’ne ödülünü Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun ve Üçüncü TED Kuzey Kıbrıs Koleji’ne de ödülünü Rektör Vekili Prof. Dr. Osman M. Karatepe verdi.

Yarışmada dördüncü olarak Onay Fadıl Demirciler Özel Ödülü’nü kazanan 20 Temmuz Fen Lisesi ile beşinci olarak Yrd. Doç. Dr. Kemal Demirciler Özel Ödülü’nü kazanan 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne de ödülleri merhum Onay Fadıl Demirciler’in kızı Naciye Demirciler ve kardeşi Sayman Demirciler tarafından verildi.

5 yıllık süre için konan Onay Fadıl Demirciler Şildi III’e 2024 yılının Birincisi Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin adı yazılarak Okul Müdürü Mehmet Erim’e DAÜ VYK Başkanı Erdal Özcenk ile merhum Onay Fadıl Demirciler’in kızı Naciye Demirciler tarafından verildi.

-Bireysel yarışma ödülleri de verildi

Öte yandan, 26 Nisan tarihinde yapılan 28. Liselerarası Matematik Yarışması’nın bireysel kategorisinin ödülleri de şöyle:

“Bireysel Birincisi;

Nehir Tosun (Türk Maarif Koleji) ve Zeynep Uzun (TED Kuzey Kıbrıs Koleji)

Bireysel İkincisi;

Eylül Doğru (Gazimağusa Türk Maarif Koleji)

Bireysel Üçüncüsü;

Melisa Ağcabay (Gazimağusa Türk Maarif Koleji)

28. Yıl Özel Ödülü;

Mahmut Rahmi Soykan (20 Temmuz Fen Lisesi)

Onay Fadıl Demirciler Özel Ödülü;

Demir Emiroğlu (Türk Maarif Koleji)

Doç. Dr. Murat Kirezci Özel Ödülü;

Umut Bilgin (Türk Maarif Koleji)

Doç. Dr. Peter Kas Özel Ödülü;

Kayra Onurbilen (TED Kuzey Kıbrıs Koleji)

Doç. Dr. Daoud S. Daoud Özel Ödülü;

Çilen Ermetal (Türk Maarif Koleji)

Doç. Dr. Arif Akkeleş Özel Ödülü;

Barış Asit (19 Mayıs Türk Maarif Koleji)

Başarı Belgesi:

Zeynep Melis Gülcan (Gazimağusa Türk Maarif Koleji)

Irmak Gebeş (TED Kuzey Kıbrıs Koleji)”