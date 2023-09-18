Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, ileri denizcilik eğitimi kapsamında TCG İskenderun Gemisi ile KKTC’nde bulunan Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu’ndan komutanları kabul etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, 3’ü Kıbrıslı Türk olan 2’nci sınıf öğrencileri de yer aldı.

Öğrencileri kabulünde konuşan Zorlu Töre, KKTC’nde denizciliği sevdirmek ve deniz birliklerini arttırmak gerektiğini kaydederek, son dönemlerde mavi vatanda yaşanan gelişmeler ile bunun bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz’de en büyük kıyıdaş ülkenin Türkiye olduğunu anımsatan Töre, bölgede denizcilik faaliyetlerinin son derece önemli olduğuna değindi.