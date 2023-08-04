Töre, açıklamasında, “Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanımız Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanımız Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nun ülkemize vermiş olduğu hizmetler her daim takdire şayan olmuştur.

Her iki komutanımıza da görevleri süresince göstermiş oldukları üstün hizmet anlayışı ve katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunar, terfilerinin başta kendilerine, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türk Milletine hayırlı olmasını temenni eder, yeni görev yerlerinde başarılarının devamını dilerim” ifadelerini kullandı.