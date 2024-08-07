Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Töre kabulde yaptığı konuşmada, sivil toplum örgütlerinin önemine değinerek, lionsların yardımlaşmayı ve dayanışmayı ön planda tuttuğunu belirtti.

Töre, iyiliğin, güzelliğin, arkadaşlıkların pekişmesi ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması için yapılan tüm faaliyetlere katıldığını söyledi.

Zorlu Töre, Kıbrıs Türk halkının ruhunda yardımlaşma ve paylaşma olduğunu, bugünlere de omuz omuza vererek geldiklerini ifade etti. Töre, Gazimağusa’nın şehitler ve gaziler vererek bugünlere geldiğini belirterek devlete sahip çıkılmasını istedi.

Mağusa Kale Lions Kulübü Derneği Başkanı Gülyüz Debeş de, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından hediye takdimi gerçekleşti.