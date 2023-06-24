Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin mezuniyet törenine katıldı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre Meclis Başkanı Töre, törendeki konuşmasında, okulun adını aldığı Hala Sultan’ı rahmetle anarak, Kıbrıslı Türklerin bugünlere milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak geldiğini söyledi.

Bu değerleri kaybeden toplumların kendi geleceklerini de kaybedeceklerini ifade eden Başkan Töre, “Onun için bu değerleri yaşatarak ileriye götürmek hepimizin görevidir. Bu görev hem devlete hem de ailelere düşmektedir” ifadelerini kullandı.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hepimizin milli bir devletidir” diyen Töre, bu milli devlete herkesin sahip çıkması gerektiğini söyledi.

“Bizi bugünlere ulaştıran aziz şehitlerimize rahmet diliyoruz. Gazi olup hayattan göç edenlere rahmet diliyoruz. Hayatta olan mukavemetçi, mücahit ve Mehmetçiklere sağlıklı ömürler diliyoruz” diyen Töre, semalarda dalgalanan ay yıldızlı bayrakların ebediyen bu topraklarda dalgalanmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhuriyetin 40’ıncı yılına ulaşacağını ifade eden Töre, nice 40 yıllarda KKTC’nin devam edeceğini söyledi.

Anavatan’ın da 100’üncü yılının kutlanacağına işaret eden Töre, “Nice yüz yıllara selam olsun” dedi.

“Gençlerin birer bayrak olduğunu” ifade eden Töre, bayrağı asla yere düşürmemelerini istedi.

Başkan Töre, etkinlikte üstün başarı göstererek mezun olan öğrencilere başarı belgelerini verdi.