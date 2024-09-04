Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni gasp edip, Meclisi'ni işgal eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıslı Türkleri temsil edemeyeceğini belirtti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Kıbrıs TV’de Elif Çatal’ın sorularını yanıtlayan Töre, kendisine ve Kıbrıs Türk halkına yoğun ilgi gösterilen Anadolu’dan gelen davetlere fırsat buldukça katılıp, Kıbrıs davasını anlattığını belirtti.

Netflix’de yayımlanacak “Famagusta” adlı diziyi de eleştiren Töre, içeriğini bildikleri diziye gerekli tepkinin konulduğunu kaydetti. Töre, Kıbrıs meselesi konusunda Rumlarla anlaşmanın mümkün olmadığını belirterek, Rum Meclisi Başkanı Annita Dimitriu’nun EOKA anma töreninde yaptığı konuşmayı eleştirdi.

Töre, Rum Meclis Başkanının muhatabı olduğunu ve kendisine doğrularla karşılık vermeye devam edeceğini söyledi.

Annita Dimitriu’nun gasp edilmiş bir Kıbrıs Cumhuriyeti’nin başkanı olduğunu belirten Töre, “Oradaki Meclis işgal altındadır” dedi.

Töre, Annita Dimitriu ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıslı Türkleri temsil edemeyeceğini yineledi.

EOKA’nın hedefinin adaya Yunanistan’a bağlamak olduğunu anımsatan Töre, “Onların dostları İsrail’dir, Amerika’dır ama bizim için Türkiye vazgeçilmezdir” dedi.

Yeni Meclis binasıyla ilgili eleştirilere de değinen Töre, her şeye hayır diyen muhalefetin yanlışlıkları ve olumsuzlukları "yandık, bittik ve kül olduk" diyerek eleştirdiğini belirterek, bu sözlere katılmadığını söyledi.

Töre, Kıbrıs Türk halkına, şehitlerin mirasına ve gazilere hizmet etmek için çalıştığını, bu yönde de siyasi anlayışını devam ettirdiğini belirtti.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’nin kendisine yönelttiğini eleştirilere de değinen Töre, “Başarılı olamayınca böyle açıklama yapma gereği duyuyor. Kendisini partisine bu açıklamalarla kabul ettirmeye çalışıyor” dedi.