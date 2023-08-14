Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre gazeteci-yazar Süleyman Ergüçlü’yü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını kaydetti ve Ergüçlü’ye Allah’tan rahmet, basın camiası ve halka ise başsağlığı diledi.

Ergüçlü’nün vefatı nedeniyle mesaj yayımlayan Töre, Ergüçlü’nün Bayrak Radyo Televizyon Kurumu başta olmak üzere birçok medya kurumunda değerli hizmetler verdiğini kaydetti.

Töre mesajında şunlara yer verdi:

“Merhum Ergüçlü, Kıbrıs Türk halkının bir çok ferdinin verdiği mücadele gibi mücahitlik yapmış ve 1974 Mutlu Barış Harekâtında görev almıştır. Yazım ve sanat adına da önemli eserler sunmuş olan Ergüçlü’nün gazetecilik alanında yapmış olduğu çalışmalar genç gazetecilere daima örnek olacaktır.

Ruhu Şad olsun”